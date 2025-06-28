Sağlık Bakanlığınca yürütülen 2025-2026 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda çalışma ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025-2026 dönemi için belirlenen eylem planının detayları ele alınarak, iç kontrol sisteminin daha etkin hale getirilmesi ve kurumsal süreçlerin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kamu iç kontrol standartlarına uyum sürecinde gelinen nokta üzerine konuşmaların yapıldığı toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve sağlık çalışanları katıldı.