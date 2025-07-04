Bayburt’ta, 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü ve Dede Korkut Şöleni hazırlıklarının değerlendirildiği bir toplantı yapıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ile Bayburt Dede Korkut 29. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni hazırlıkları masaya yatırıldı. Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan değerlendirme toplantısına ilgili kurumların amirleri katıldı.

Toplantıda, 15 Temmuz Milli Birlik Günü’nde yapılması planlanan programlar detaylı bir şekilde ele alınırken, etkinlikler için alınacak güvenlik tedbirleri üzerinde duruldu. Ayrıca, Bayburt’un önemli kültürel etkinliklerinden olan Dede Korkut 29. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni’nin hazırlık süreçleri de gözden geçirilerek eksiklikler ve yapılması gerekenler belirlendi. Her iki etkinliğin de sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için koordineli çalışma kararı aldı.