Adıyaman’da polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 99 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.