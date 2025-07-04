Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı Sinan Demirbaş ve beraberindeki heyet, Bayburt Kırklartepe Barajı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Demirbaş’a incelemelerinde DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla ve Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur eşlik etti. Heyet, Bayburt’taki toplulaştırma faaliyetlerinin yanı sıra, Kırklartepe Barajı Sulama inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, baraj alanında çalışma yürüten ekiplerden bilgi aldı.