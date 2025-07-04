Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat’ı makamında ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette TESK Genel Başkanı Palandöken, Oda Birlik Başkanlarını da ziyaret etti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise esnafın toplumdaki yerine dikkat çekerek, "Esnaf ve sanatkarın olmadığı bir bölgede problem var demektir. Sokağın ışığı, güvenliği biziz. Varla yok arasında köprüyüz. Alışverişte hatır, gönül, itibar vardı. Bugün artık büyük dükkanlara gerek kalmadan internetten yapılan satışlarla bambaşka bir sistem oluştu. Bu sistemde ucuzluk beklemek mümkün değil" dedi.

Palandöken, esnafın toplumun nabzını en iyi tutan kesim olduğunu belirterek, "Altının değerini sarraf, vatandaşın halini esnaf bilir. İki kavga eden kişiyi bile dükkanına alıp barıştıran odur. Esnafsız bir millet düşünülemez. Esnaf, ülkenin barometresidir. Cumhurbaşkanımız da bir esnaf dostudur. ‘Çıraktım, kalfa oldum; kalfaydım, usta oldum; şimdi baş ustayım’ diyor. Bu bilinçle esnafı ayakta tutacak yeni formüller geliştirmek zorundayız. Esnafın olmadığı bir yerde dirlik ve birliğin bozulduğuna işaret vardır" ifadelerini kullandı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek Palandöken’e Teşekkür etti. Başkan Fırat,"Esnaf ve sanatkâr sadece bir meslek erbabı değil, aynı zamanda kültür ve ahlakın da taşıyıcısıdır. Esnafımız çarşının nefesi, milletimizin en güçlü dayanağı olmuştur. TESK öncülüğünde yürütülen çalışmalar, yalnızca esnafın değil, Türkiye’nin ekonomik gücü ve toplumsal istikrarının da teminatıdır" diye konuştu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ESOB Başkanı Fırat ile birlikte Sanayi Sitesinde esnafı gezerek iş yeri sahipleri, işciler ile bir süre sohbet etti.