Bu yıl 29’uncusu düzenlenecek olan Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri’nin programı belli oldu. 4 gün sürecek olan şölen, 17-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

17 Temmuz Perşembe günü Dede Korkut Türbesi’ni ziyaret ve Dede Korkut Anıtı’na konulacak olan çelenk ile başlayacak şölen programı, 20 Temmuz Pazar günü Yeni Şehir Parkı’nda gerçekleştirilecek olan çocuk şenliği ve geleneksel spor gösterileri ile sona erecek.

Bu yıl 4 güne yayılan ve birçok sosyal ve kültürel etkinliğinde yapılacağı şölenlerin programı ise şöyle:

17 Temmuz Perşembe

11:00 Dede Korkut Türbesi’ni ziyaret (Masat Köyü)

11:30 Masat Yaylası’nı ziyaret

13:30 Dede Korkut Anıtı’na çelenk konulması ve kortej yürüyüşü

13:45 Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu (Saray Bahçesi Atatürk Anıtı)

14:00 Açılış töreni

-Protokol konuşmaları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konseri, halk oyunları gösterileri ve ikramiyeli şölen balonlarının uçurulması(Saray Bahçesi Kent Meydanı)

20:00 Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması ödül töreni ve şiir gecesi(Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

18 Temmuz Cuma

10:00 Yöresel dokumacılık ürünleri ve el sanatları sergisi (Aile Yaşam Merkezi)

10:30 Coğrafi işaretli Bayburt yemeklerinin tanıtımı (Aile Yaşam Merkezi)

11:30 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek mezarı ziyareti (Erenli köyü)

13:30 Baksı Müzesi gezisi (Bayraktar köyü)

16:00 Dede Korkut cirit müsabakası (Cirit sahası)

18:00 Yerel ozanlar konseri (Saray Bahçesi Kent Meydanı)

20:00 Aşıklar şöleni (Saray Bahçesi Kent Meydanı)

19 Temmuz Cumartesi

11:00 Kenan Yavuz Etnografya Müzesi gezisi (Beşpınar Köyü)

14:00 Geleneksel spor gösterileri (Atlı okçuluk, mangala, 12 Taş) (Şehir Parkı)

20:00 Bayburtlu Sanatçılar Konseri (Şehir Parkı Amfi Tiyatro)

20 Temmuz Pazar

11:00-16:00 Dede Korkut çocuk şenliği ve sirk gösterisi (Şehir Parkı Amfi Tiyatro)

12:00 Geleneksel spor gösterileri (Okçuluk, eğir oyunu, halat çekme, mas güreşi) (Bayburt Şehir Parkı)