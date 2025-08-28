AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kula İlçe Teşkilatı’nda partililere seslendi. Yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken ana muhalefeti eleştiren Baybatur, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine dikkat çekti.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, partisinin Kula İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen toplantıda konuştu. Baybatur, Manisa’ya bugüne kadar kazandırılan yatırımları hatırlatarak, AK Parti’nin "hizmet siyaseti" anlayışını vurguladı.

"Eski dönem milletvekilimiz Hüseyin Tanrıverdi’nin ve hemşehrimiz, eski Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Kula’ya ve Manisa’ya yaptığı hizmetler ortada. Bizler hizmet neferiyiz" diyen Baybatur, partililere geçmiş dönemde hayata geçirilen projeleri sahiplenme ve halka anlatma çağrısında bulundu.

"Halkımız bize mesaj verdi"

Yerel seçimlere de değinen Baybatur, AK Parti’nin seçim sonuçlarından önemli dersler çıkardığını söyledi. "Bir yerel seçim geçti, halkımız bize bir mesaj verdi. Bunu görüyor ve kabul ediyoruz" ifadelerini kullanan Baybatur, AK Parti’nin siyasette milletin sesine kulak veren bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.

"Belediyeleri yönetemeyen memleketi yönetemez"

CHP’yi hedef alan Baybatur, muhalefetin yerel yönetimlerde başarılı bir sınav veremediğini savundu. "Belediyeleri yönetemeyen bir zihniyetin memleketi yönetmesi mümkün değildir. Halkımız da bunu görüyor" diyen Baybatur, yerel yönetimlerdeki eksikliklerin genel siyasete de yansıyacağını öne sürdü.

"Ana muhalefet lideri Türkiye’yi şikâyet ediyor"

Konuşmasının önemli bir bölümünü ana muhalefet eleştirilerine ayıran Baybatur, CHP Genel Başkanı’nın dış politika tutumuna tepki gösterdi.

"Ana muhalefet lideri Türkiye’yi farklı ülkelere şikâyet ediyor. Ağzından memesi alınmış bir bebek gibi sürekli sızlanıyor" sözleriyle eleştirisini sertleştiren Baybatur, Türkiye’nin iç meselelerinin dışarıya taşınmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımızla görüşmek için liderler sıraya giriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası alanda gördüğü ilgiyi de hatırlatan Baybatur, "Bir tarafta Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıraya giren liderler var. Bu tablo Türkiye’nin geldiği noktayı gösteriyor" dedi.

Baybatur, Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yaparak, "Bizim için en önemli dönemeç cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bir olacağız, diri olacağız, hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.