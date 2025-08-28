Muğla’nın Datça ilçesinde trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi görürken hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu (72) toprağa verildi.

Datça Sındı Mahallesi’nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu, iki hafta önce geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Gazi Uslu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu bugün Datça Sındı Mahallesi’nde düzenlenen törenle sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.