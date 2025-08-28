Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde oto tamircide bir kalfanın elindeki silahla oynadığı sırada silahın kazara ateş alması ile vurulan çırak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi 6186. Sokak’taki Sanayi Sitesi’nde bulunan bir araç tamir dükkanında iddiaya göre kalfa A.C. elindeki silahla oynarken silah biranda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, dükkandaki çırak olduğu öğrenilen yabancı uyruklu M.H.O.’ya isabet etti. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.C. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.