Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) ev sahipliğinde; temasından, konuşmacılara, tüm etkinliklerin planlamasından, konuşmaların farklı dillerde yazıya çevrilmesine kadar tamamen yapay zekânın hazırladığı Future AI Summit 2025, İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk defa yapay zekânın kendi hazırlayıp planladığı iki gün sürecek uluslararası zirvenin açılışının sunuculuğunu da konuşmasını kendi hazırlayan yapay zeka destekli "Lucia" yaptı.

İnsanlık tarihinin en önemli teknolojik gelişimlerinden biri olarak kabul edilen yapay zekâ alanında Türkiye’nin ve MENA Bölgesi’nin (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) önemli zirvelerinden olan Future AI Summit’25, İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesi’nde başladı. Bu yıl ikincisi gerçekleşen zirvenin açılışını yapay zekâ destekli sunucu "Lucia" yaptı. Kendi hazırladığı konuşmasını seslendiren Lucia, "Bir tırtıldım, kelebeğe dönüştüm" ifadelerini kullanırken etkinliğin düzenleyicilerinden BAU Global Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Şenel, zirvenin tamamen yapay zekâ tarafından hazırlandığını söyledi. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Future AI Summit 2024 çıktılarının yüklendiği yapay zekânın bu yılki temayı "Metamorph" olarak belirlediğini dile getiren Şenel, zirvenin Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişiminde olan İstanbul’da düzenlenmesinin önemine de dikkat çekti. Şenel, zirvenin temasından, konuşmacılara, tüm etkinliklerin planlamasından, konuşmaların farklı dillerde yazıya çevrilmesine kadar tamamen yapay zekâ tarafından hazırladığını dile getirdi.

Dönüşüm çağı

Konuşmasında yapay zekanın yeni bir dönüşümü gerçekleştirdiğine vurgu yapan Şenel şunları söyledi:

"Dünyada beş üniversitemiz var. Avrupa’nın en büyük eğitim grubuyuz" diyen BAU Global Başkan Yardımcısı Serdar Şenel, "En önemli özelliği, akademi ve sektörü bir araya getirmesi. Aslında benzer etkinlikler dünyada yapılıyor ama bölgemizde bulunan en büyük etkinlik. Geçen yıl 8 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleşti. Bu yıl da benzeri bir katılım bekliyoruz. Aynı zamanda yapay zekânın artık sektörleri nasıl dönüştürdüğünü ve değiştirdiğini konuşacağız. Bu sene konumuz dönüşüm. Hangi sektörün içerisinde, ne tür değişimler oldu ve hayatımızın artık içerisine bu yapay zekâ yapısı nasıl zerk ediliyor, onu gözlemliyoruz. Buraya gelen öğrenciler, sektör temsilcileriyle ve sektör önderleriyle buluşma imkânı buluyor. Kendilerine belki staj imkânı da sağlayacaklar. Aynı zamanda dünyanın yapay zekâ konusunda nereye gittiğini ölçümlüyorlar. Çünkü dünyanın en önemli şirketleri de hem burada stant açıyor hem de konuşmacı olarak yer alıyor."

"Dünyadan gelen sektör öncüleri, gençlerin kurduğu 80’in üstünde girişimi inceledi"

Serdar Şenel, "Geçen yıl düzenlenen zirvede, yine gençlerin kurduğu 80’in üzerinde girişim, stantlarıyla yer aldı. Tabii dünyadan gelen sektör öncüleri, bu stantların hepsini ziyaret etti. Onlarla iş birlikleri de yaptılar. Yıl içerisinde yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. Ana hedefimiz, ülkemiz adına önemli bir etkinliği yine İstanbul’da, bu önemli bölgede gerçekleştiriyor olmak. Önümüzdeki yıllarda da bu çalışmaların süreceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye’nin de buna ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

İnsan faktörü her zaman ön planda olmalı

Şenel’in konuşmasının ardından BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin sadece teknolojik dönüşümleri anlamayı kapsamadığını ifade eden Hatipoğlu, etkinliğin toplumsal ve etik dönüşümleri anlamaya ve bu dönüşümlerle etkileşim kurmaya yönelik arayışı da yansıttığını söyledi. Yapay zekânın geliştiği süreçte insan faktörünün ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Esra Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yapay sinir ağları, etik çerçeveler, makine öğrenmesi algoritmaları ve yapay zekânın toplumsal etkileri üzerine tartışırken, insan faktörünü her zaman ön planda tutmalıyız. Teknoloji insanlığa hizmet etmeli, insanlık teknolojiye değil. Biz eğitimciler, araştırmacılar ve yenilikçiler olarak, oluşturduğumuz dönüşümlerin eşitlik, saygı ve etik sorumluluk ilkeleriyle yönlendirilmesini sağlamakla yükümlüyüz."

‘Tarihi misyonu üstlenmek üzere kolları sıvadık’

BAU Mütevelli Heyeti adına konuşan Saygın Şenel ise yaptığı konuşmasında "Büyük sorular bizleri bekliyor. Çok yakında teknoloji devrimin baştan sona değiştireceği iş akışlarının yanı sıra, yeni dönemin anlam arayışı sorgularının, varoluşsal sancılarını da hayatımızın tam ortasında hisseder hale geleceğiz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl ilkini Future AI Summit’in sadece bir teknoloji zirvesi olmaktan öte, birçok soruya cevap aranan bir platforma dönüşmüş olması hepimiz adına gurur verici. Sadece bir yıl içinde yaşanan gelişmelere baktığımızda bile, konuştuğumuz konuların bağlamının ne kadar hızlı evrildiğini açıkça görüyoruz. İşte tam da bu çağın eşiğinde Bahçeşehir Üniversitesi olarak ülkemizde tarihi bir misyonu üstlenmek üzere kolları sıvadığımızı da bilmenizi isterim. Bu misyon, yapay zeka devrimi ile gerçekleşecek olan, ekonomik, sosyolojik ve kültürel dönüşüme öncülük etme ve değer katma misyonudur. İnsanlık adına, ülkemiz adına, iş dünyası adına, paydaşlarımız adına ve en önemlisi gençlerimiz adına, geleceğe ışık tutma görevidir" dedi.

"Öğretmen asistanları geliyor"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, "Future Al Summit’in ikincisini düzenleniyor. Çok değerli katılımcılar, heyecan verici konular ve konuklar var. İkincisinde yer almaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Çünkü eğitim başta olmak üzere, tüm sektörler için vizyonu paylaşmak, bu birlikteliklerde yeni bilgi ve deneyimler kazanmak, dinlemek, anlatmak çok kıymetli. Bahçeşehir Koleji için yapay zekâ uygulamalarının ve bu süreçlerin paylaşımının başka da bir anlamı var. Çünkü eğitim ekosisteminde Türkiye’de, yapay zekâ uygulamalarına öncülük eden bir eğitim kurumuyuz. Bu öncülükte 2017 yılından itibaren yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğretim modeliyle şekillendirdiğimiz Metodbox uygulamalarımız var. Geçen yıl ilk defa, yine bu zirvede paylaşmıştık. ‘Chatbot temelli öğrenci asistanlarını’ konuşmuştuk. Eylül ayı itibariyle hayata geçireceğimizi söylemiştik. Tüm sınıf düzeylerinde 2025-2026 eğitim döneminden itibaren kullanıma aldık. Önümüzdeki sene için de yine burada vereceğimiz bir haber var. Öğretmen asistanları geliyor. Amerika başta olmak üzere tüm dünyada bunlar çok önemli. Yeni nesil temelli asistanlar, hem öğrencilerin hem öğretmenlerin kişisel asistanları olarak eğitim-öğretim sürecini farklı bir boyuta taşıyor. Bütün bunları paylaşacağız" açıklaması yaptı.

UNITAR Başkanı video mesaj gönderdi

Zirveye, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (BM UNITAR) İcra Kurulu Direktörü Michelle Gyles-McDonnough video mesaj gönderdi. Gyles mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu zirve, iş birliği ve dönüşüm ruhunu somutlaştırıyor; küresel kurumlar, yenilikçiler ve etik çerçeveler için bir katalizördür. Politikacılar, geliştiriciler, eğitimciler ve girişimciler olarak bu salonda bulunan sizler, bu materyalin yazarlarısınız."

22 trilyonluk büyüklük

Huawei Cloud Europe Başkan Yardımcısı Janice Peng zirvenin açılış konuşmasında yapay zekânın geleceğiyle ilgili yapılan bazı araştırmalardan bilgiler paylaştı. Yapay zekânın küresel ekonomideki büyüklüğünün 22 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Yeng, "Bu süreç aynı zamanda 19 milyonun üzerinde yeni iş imkânı doğuracak. Bu dönüşüm hepimizi etkileyecek. Yapay zekâ dönüşümü endüstriler arasında yayılıyor. 200 milyondan fazla araç sürücüsüz hale gelirken, iş gücünün de dönüşeceğini göreceğiz. Bağımsız sektörlerdeki ekonomik üretimin yüzde17’sinden fazlası yapay zekâ kaynaklı olacak. Eğitim alanında 15 milyondan fazla dijital içerik üretilecek, bu da insan ve makine arasında sürekli öğrenme sistemine geçileceği anlamına geliyor" dedi.

"Okumuz yapay zekâ alanında önderlerinden"

Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Polat Kenan Kaya ise "Okulumuz, yapay zekâ alanında önder okullardan biri. İlk başta bizim okulda açıldı. Çünkü bu konuya çok fazla önem veriyor. Kulüp ve bölüm olarak bize çok özen gösteriyorlar. Bu alana çok büyük önem veriliyor. Bölümümüzde yapay zekânın temelinde olan her şeyi işliyoruz. Burada çok güzel bir network imkânı sunuluyor. Okurken staj yapmak, mezun olduğumuzda ise iş olarak çok güzel imkânlar sağlanıyor. Bu insanlarla dışarıda da başka şekillerde görüşme imkânımız oluyor. Ben bu alanda kendi şirketimi kurup hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

36 etkinlik 120 konuşmacı

Zirve iki gün boyunca 3 ayrı salondaki 36 etkinlikle devam edecek. 120 konuşmacının yapay zekâ ile ilgili tüm gelişmeleri, teknolojideki ve hayatımızdaki dönüşümü konuşulacağı "Future AI Summit’25, İstanbul’da teknoloji firmaları, şirketler, girişimcilerle öğrencileri de açılan stantlarda buluşturuyor. Üniversite öğrencileri, hem teorik hem de pratikte yapay zekânın farklı sektörlere etkilerini gözlemleme şansı yakaladığı zirveye 8 bin kişinin katılması bekleniyor.