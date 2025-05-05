Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte yeşil alanlarda yoğun bir peyzaj ve üretim sürecine girdi. Belediye bünyesindeki seralarda yetiştirilen çiçek ve süs bitkileri, ilçe genelindeki park, bahçe ve refüjlere dikilerek Battalgazi’nin estetik dokusuna katkı sağlıyor.

Battalgazi Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçeyi yeşil ve renkli bir görünüme kavuşturmak için çalışmalara hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait üretim alanlarında yetiştirilen çiçekleri toprakla buluşturmaya başladı. Rulo çim, gül ve çeşitli mevsimlik çiçeklerin yetiştirildiği tesislerde yürütülen faaliyetler, hem görsel zenginlik sunuyor hem de belediye bütçesine katkı sağlıyor.

Üretim alanlarında sıralı şekilde konumlandırılan saksılardaki çiçek ve gül fidanları, seralardaki çalışmaların planlı ve sistemli şekilde yürütülmesiyle birlikte gelişimini sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, titizlikle gerçekleştirdiği bakım çalışmalarıyla hem bahar hazırlıklarını devam ettiriyor hem de ilçeye özgü estetik dokuyu güçlendiriyor.

Belediyeye ait çim üretim tesisi ise bu yıl da yeşil alanların ihtiyaç duyduğu rulo çimi üretmeye devam ediyor. Aynı zamanda, iklim şartlarına uygun dayanıklı türler tercih edilerek dikilen çiçekler sayesinde, bakım maliyetleri düşürülürken çiçeklerin kullanım ömrü de uzatılıyor. "Battalgazi’nin park ve bahçeleri kendi ürettiği çiçeklerle güzelleşiyor" anlayışıyla yürütülen çalışmalar, ilçe estetiğini belediyenin kendi kaynaklarıyla geliştirmeyi amaçlıyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendi üretimimiz olan bitkilerle ilçemizin dört bir yanını güzelleştiriyoruz. Bu hem ciddi bir tasarruf hem de estetik bütünlük anlamına geliyor. Vatandaşlarımıza daha yeşil ve daha yaşanabilir alanlar sunmak için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.