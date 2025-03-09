Battalgazi Belediyesi, hızla gelişen ilçede vatandaşlara daha fazla yeşil ve sosyal alan sunmak amacıyla Orduzu Göleti ile Çınar Park arasında hayata geçirdiği Çarşıbaşı Alanı Projesi’nde sona geldi. 160 bin metrekarelik alanda yürütülen proje, yaz aylarında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Mart ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, projenin ilçeye değer katacağını belirterek, "Bölgemizde yeni bir şehir kurulduğunu biliyoruz. Pınarbaşı ve TOKİ konutlarıyla birlikte, bölge 50 bin nüfuslu yeni bir yaşam alanına dönüşecek. Bu büyümeyle birlikte vatandaşlarımıza nefes alabilecekleri, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri yeşil alanlar oluşturmak en büyük önceliğimizdir" dedi.

Başkan Taşkın, projenin çevresel etkilerine de değinerek, "Gölet çevresindeki düzensiz yapılaşma ve çevre kirliliğine neden olan unsurlar temizlendi. Ailelerin rahatça vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak için göletin kenarına güvenlik duvarı inşa ettik. Araç trafiğini aşağıya alarak, yürüyüş yolları, oturma alanları ve dinlenme alanları gibi sosyal donatılar ekliyoruz" diye konuştu.