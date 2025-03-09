Mersin’in Bozyazı ilçesinde sağlık personellerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi eğitim salonundaki seminerde, Uzm. Dr. Dilek Gökçe tarafından sağlık çalışanlarına ’acil obstetrik bakım’ ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personeline ’güvenli annelik’ konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, gebelik sürecinde karşılaşılabilecek acil durumlar ve doğum sırasında uygulanması gereken doğru müdahaleler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik güvenli annelik uygulamaları anlatıldı.

Sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen eğitimlerin, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Seminer sonunda katılımcılar, konuya dair sorularını yönelterek interaktif bir şekilde eğitimden faydalandı. Yetkililer, benzer eğitim programlarının devam edeceğini belirterek sağlık personelinin bilgi güncellemelerinin önemine dikkat çekti.