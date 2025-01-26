Batman’da, Keban Barajı’nda balıkçıların ağlarına takılan 1 metre 65 santim uzunluğunda, yaklaşık 120 kilo ağırlığındaki turna balığı tezgahta sergilendi.

Elazığ’da Keban Barajı’nda balıkçıların yakaladığı dev turna balığı, Batman’a getirildi. Balıkçı tezgahında sergilen 1 metre 65 santim uzunluğunda, yaklaşık 120 kilo ağırlığındaki turna balığı, müşterilerin dikkatini çekti.

Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Feyzullah Altuner, bu büyüklükte bir balığın nadir bulunduğunu ifade ederek, "Balık çeşitlerimiz günlük ve taze gelmekte. Özellikle çay balığı, deniz balığı olmak üzere ortalama 25-30 çeşit balık bulunmakta. Tezgahta sattığımız bu balık Elazığ Keban Barajı’ndan geldi.100-120 kilo arasında olup boyu yaklaşık 1 metre 65 santim uzunluğunda. Kilosunu 350 liradan satıyoruz" dedi.