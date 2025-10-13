Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. hafta maçında Manisa Basket, konuk ettiği Esenler Erokspor’a 95-75 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız
Manisa Basket: Dayshon Smith 6, Yiğit Onan 12, İsaiah Mobley 14, Judah Mintz 21, Jayce Johnson 2, Jay Scrubb 3, Altan Çamoğlu 6, Kristupas Zemaitis 9, Buğra Çal 2, Ethem Yılmaz, Batu Eryutlu, Mustafa Yerkazanoğlu
Esenler Erokspor: Langston Galloway 16, Jordon Crawford 20, Egehan Arna 14, Petr Cornelie 12, Jeremy Simmons 13, Jermaine Love 9, Erten Gazi 2, Ahmet Düverioğlu 2, Tre’Shawn Thurman 7, JaKeenan Gant, Thomas Akyazılı, Metehan Akyel
1. Periyot: 21-21
Devre: 41-46 (Esenler Erokspor lehine)
3. Periyot: 53-74 (Esenler Erokspor lehine)