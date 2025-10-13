İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde Gazze’nin kardeş şehir olması için önerge, meclisteki bütün grupların teklifi ve oy birliği ile gündeme eklendi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı 1. birleşimi, Fatih Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Gazze’nin kardeş şehir olması için önerge, meclisteki bütün grupların teklifi ve oy birliği ile gündeme eklendi. 4 grup başkan vekili adına ortak teklifi okuyan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığında konu kardeş şehir ilişkisi. Bilindiği üzere İsrail tarafından 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze’ye acımasız şekilde saldırılar yapılmakta olup, hem de abluka altına alınmıştır. Tüm yaşananlar her geçen gün daha da şiddetini arttırarak, acımasız bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde devam etmektedir. Artık bu saldırılar adeta bir soykırıma doğru gitmektedir. Bizler de bugün buradan tüm yaşananlara karşı olarak geçmişten gelen bağlarımızı da düşündüğümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gazze arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasının eğitim, kültür, ekonomik, ticari ve insani yardım alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi ve dostluk bağlarının güçlenmesi açısından da yararlı olacağı düşünülmektedir. İstanbul ile Filistin’in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalanması ve kardeş şehir ilişkisi kurulabilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 18. maddesinin G-Bendi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 38. maddesinin G-Bendi ve 74. maddesi gereğince teklifimizin gündeme alınarak Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na ortak olarak havale edilmesini arz ederiz" dedi.