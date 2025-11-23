Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9 haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Merkezefendi Belediyesi Basket’e 81-73 mağlup oldu.

Salon: Aliağa Belediyesi Enka

Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Aliağa Petkim Spor: Whittaker 12, Efianayi 3, Troy Selim Şav 10, Floyd 3, Scrubb 10, Franke 9, Bulumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 14, Sajus 9

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 4, Bleijenbergh 15, Badzim 2, Hawkins 2, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 8, Griffin 28, Ömer Can İlyasoğlu 6, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı

Başantrenör: Zafer Aktaş

1. Periyot: 16-14 (Aliağa Petkimspor lehine )

Devre: 42-36 (Merkezefendi Belediyesi Basket lehine)

3. Periyot: 60-54(Merkezefendi Belediyesi Basket lehine)

Kaynak: İHA