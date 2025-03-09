Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , Cinsiyet Eşitliği Dersi yapacaklarını açıklayan Eğitim-Sen'e sert tepki göstererek , '' Eğitim-Sen Provokasyon Peşinde koşmayı brakmalıdır '' dedi.

İl Başkanı Yıldız yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Eğitim-Sen, Pazartesi Günü Cinsiyetçi Eğitim Politikalarına Karşı, Cinsiyet Eşitliği Dersi Yapacakmış.

Gender ideolojisini ve zehirli fikirlerini 10 Mart’ta sınıflara taşıyacağını ve sınıflarda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi” adı altında körpecik beyinlere bu zehri kusacağını duyuran, küresel sapkın çetenin yerel aparatı sendikanın bu sapkın fikirleri kusmasına ve eylemine geçit vermeyeceğiz.

Utanmadan, sıkılmadan Ramazan-ı Şerifte Müslüman mahallesinde sapkınlığın pazarını kuracakmış.

Biz bunların cemaziyelevvelini çok iyi biliriz.

Cinsiyet eşitliği derler; çocukları eşcinselliğe teşvik ederler.

Kadın hakları derler; LGBT propagandası için hususi komisyonlar kurarlar.

Eğitim dinselleşti diye yaygara koparırlar; el kadar bebelere cinsiyetini seçebilirsin derler

Bunların derdi eşitlik falan değil, “Cinsiyet eşitliği” adı altında nesli de eğitimi de ifsat etmek, insanın varoluşuna saldırmaktır.

Bundan dolayı da;

Biz Fıtrat deriz onlar “Normal olmak ne b*a yaradı” derler.

Biz Aileyi korumak deriz, onlar kırmızı görmüş boğa gibi saldırır.

Biz Başörtüsüne özgürlük deriz, onlar “kadınları ezen ataerkilite” diye zırvalarlar.

Biz bunların karın ağrısını çok iyi biliyoruz.

Çocuklarımızı bunların bozuk zihniyetinden korumak bizim için tercih değil haysiyet meselesidir.

Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere çağrımız;

Küresel sapkın çetenin fonladığı yerel aparatının okullarda LGBT propagandası yapmasına ve çocuklarımızı eşcinselliğe teşvik etmesine müsaade edilmemelidir. Buna tevessül eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap sorulmalıdır.