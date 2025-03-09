Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erbaa ilçesi Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, E.B. idaresindeki 60ACF 530 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen B.Ç. yönetimindeki 60 BM 218 plakalı BMW marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil de önünde ilerleyen M.H. idaresindeki 60 EJ 745 plakalı kamyonete çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada otomobiller hurdaya dönerken, E.B. ve E.Ç. yaralandı. Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.