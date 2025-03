Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Denizli’de katıldığı sahur programında; "Ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Denizli İl Başkanı Özgür Solak ve Ülkücü gençler tarafından karşılanan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, il başkanlığının düzenlediği sahur yemeğinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye’nin teknolojide tam bağımsız bir ülke olması adına gençleri milli ve manevi değerlerine bağlı, üreten ve geliştiren bireyler olarak yetiştirme hedefiyle ‘Teknoloji Atölyesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Genel Başkan Yıldırım, "Ülkü Ocakları olarak Türkiye’nin teknolojide tam bağımsız bir ülke olması için milli ve manevi değerlerine bağlı, üreten ve geliştiren bir nesil yetiştirme hedefiyle Teknoloji Atölyesi’ni hayata geçirdik. Bu atölyede gençlerimize savunma sanayi, otomotiv, havacılık ve enerji gibi kritik alanlarda yetkinlik kazandırarak ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Teknoloji atölyesinde insansız hava araçları, elektrikli ve otonom araçlar, hava savunma sistemleri ve pil üretimi gibi stratejik projelerde çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrencilerle teknoloji kulüpleri oluşturuyor ve bu sayede gençlerimizin bilgiyi sahada uygulamalarına imkan tanıyoruz. Gençlerimiz yerli ve milli üretim bilinciyle hem teorik eğitimler hem de uygulamalı projelerle teknolojiyi sadece kullanan değil geliştiren bireyler olarak yetiştiriliyorlar. Bu çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Adana’da kurulan Kaan Teknoloji Kulübü, ODTÜ VİTOL dikey kalkış yapabilen İHA yarışmasında birincilik ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu gurur verici zafer, Ülkü Ocakları olarak gençlerimize verdiğimiz desteğin somut bir göstergesi. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda, Ülkü Ocakları olarak gençlerimizi teknoloji alanında geliştirerek Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye kararlıyız. Ülkü Ocakları olarak teknolojiyi yerli ve milli bir ruhla geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Kutadgu Bilig Dergisi, lise öğrencilerimizin kaleminde hayat buluyor"

Konuşmasında Kutadgu Bilig Dergisine de yer veren Yıldırım, "Kutadgu Bilig Dergisi, lise öğrencilerimizin kaleminde hayat buluyor. Geleceğin aydınlık Türkiye’sini inşa edecek Türk gençliğinin kişisel ve düşünce gelişimine katkı için yayın hayatına başlayan Kutadgu Bilig dergisi; milli ve manevi değerlerimize bağlı, donanımlı bireylerin yetişmesine destek oluyor. Eğitim, kültür, spor faaliyetlerinde gençlerin hayatını kolaylaştırmaya yeni çalışmalarıyla devam ediyoruz. Bugün, Liderimizin MHP Genel Başkanlığındaki Ocaklarda yetişen yeni nesil Ülkücü gençlik; spordan sanata, mühendislikten bilime, yerli ve milli üretimlerde başrolde olarak başarı sağlamaktadır" diye konuştu.

Ülkü Ocaklarının Türk gençliğine yönelik faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Yıldırım, "Bu ocaklar, her zamankinden daha önemli projeler hayata geçirmenin gururunu yaşıyor. Hamdolsun ki, sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ve tüm ülküdaşlarımızın katkılarıyla, bugün aileler çocuklarını güvenle Ülkü Ocaklarına emanet etmeye başladı. Hiçbir gencimizi ötekileştirmeden, her gencimizi kazanmak için çalışıyoruz. Çünkü bizim ulaşamadığımız gençler, maalesef uyuşturucunun, alkolün, terör örgütlerinin, yabancı ideolojilerin ve ahlaksızlıkların etkisiyle kaybolmaya mahkum olabilir. Bu nedenle her bir gencimize sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.