AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında köy muhtarlarını ağırlayan Serkan Yıldırım ve beraberinde Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı muhtarların sorunlarını dinledi. Toplantıda, yerel yönetim ve halkın sesi olan mahalle ve köy muhtarları ile kent için yapılacak olan projeler ve yenilikler ele alındı.

Başkan Yıldırım açıklamasında; “Güçlü bir diyalog ve karşılıklı fikir alışverişiyle, topluma hizmet yolunda atacağımız adımları birlikte ele aldık. Katılımları için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.