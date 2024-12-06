Bilecik’te ‘Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol’ eğitimi üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) ve Bilecik Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol’ eğitimi üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadele ve farkındalık oluşturma amacıyla hayata geçirilen bu eğitimde, gençlere bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bağımlılıkla mücadelede doğru adımların nasıl atılabileceği, polislik mesleğine giriş koşulları ve sağlıklı yaşamın önemi üzerine değerli paylaşımlarda bulundu.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik; bağımlılıklara karşı toplumsal bilinç oluşturmanın yanı sıra Yeşilay hizmet alanları, tütün, alkol kullanımı ve kumar oynama bozukluğu gibi konularda danışmanlık almak isteyen öğrencilere yol gösterici nitelikte oldu.