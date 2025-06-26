AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Çalışma Kampı’na katılarak, sonrasında bir değerlendirme yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde, il koordinatörleri ve il başkanların katılımlarıyla gerçekleştirilen Çalışma Kampı’na İl Başkanı Serkan Yıldırım’da katıldı. Parti Çalışma Kampı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yıldırım, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız öncülüğünde Kızılcahamam’da düzenlenen ve üç gün süren İl Başkanları ile İl Koordinatörleri Çalışma Kampımızı tamamladık. Bu verimli kamp sürecinde teşkilat çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Ortak aklın rehberliğinde, yeni dönem stratejilerimizi istişare ettik, yol haritamızı netleştirdik. ’ Türkiye Yüzyılı" vizyonumuz doğrultusunda azimle, kararlılıkla ve güçlü bir teşkilat yapısıyla yol yürümeye devam ediyoruz" dedi.