Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, doğuştan bedensel engelli Rabia Asrak’a akülü sandalye etti. Osman Yozgatlı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Asrak’ı ziyaret eden Başkan Yetişkin, hediyesini bizzat teslim etti.

Rabia Asrak, ellerini kullanamadığı için ayaklarıyla yaptığı resimlerle hayallerini tuvale taşıyor. Yıllardır azmiyle çevresinde takdir toplayan Asrak, kullandığı eski tekerlekli sandalyenin kendisine küçük gelmesi nedeniyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Başkan Yetişkin’den yeni bir akülü sandalye talep etti. Başkan Yetişkin, bu isteği kısa sürede karşılayarak Asrak’ı evinde ziyaret ederek yeni akülü sandalyesini teslim etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yetişkin, “Efeler Belediyesi olarak, her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Rabia’nın sanatına ve hayallerine olan bağlılığı hepimiz için büyük bir ilham kaynağı” dedi.