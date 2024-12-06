Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçenin ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin çeşitli mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut yolları düzenliyor. Bu doğrultuda, Osman Yozgatlı, Mimar Sinan, Umurlu, Tepecik, Kuyulu ve Kardeşköy mahallelerinde yapılan yol yapım ve onarım işlemleri, bölgedeki ulaşım güvenliğini ve konforunu yükseltiyor.

Yol yapım ve onarım çalışmalarının Efeler’in dört bir yanında devam ettiğini belirten Başkan Anıl Yetişkin, ‘‘Bizim önceliklerimizden biri, vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları. Bu nedenle yol yapım ve onarım çalışmalarını planlı bir şekilde, ihtiyaç duyulan her alanda sürdürüyoruz” dedi.

Vatandaşlar, düzenlenen yollarla ulaşımda yaşadıkları zorlukların sona erdiğini belirterek Başkan Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.