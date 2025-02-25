Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, çarşı içinde yapılan çalışmaları birlikte inceledi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti. Yeni sezon öncesi yapılması gereken çalışmalar, alınacak önlemler ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Kaya ve Başkan Ünlü daha sonra 43. Sokak ile Kaymakamlık binasının da olduğu 51. Sokak’ta incelemelerle bulundu. Eski Çarşı’da da ziyaretlerde bulunan Kaya ve Ünlü, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Marmaris’e en iyi hizmeti getirmek için tüm kurumlarla koordinasyon ve uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Acar Ünlü, "Kaymakamımızla da devamlı olarak irtibat halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de çarşıda yaptığımız çalışmaları inceledik ve önümüzdeki sezona dair görüşmeler yaptık. Nazik ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Nurullah Kaya da belediye çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Başkan Ünlü ve belediye personeline teşekkür etti.