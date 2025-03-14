Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, fedakarlıkları için sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sizin hakkınız asla ödenmez, iyi ki varsınız" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki hastaneleri ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Marmaris Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Ünlü, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının en zor şartlar altında dahi fedakarca görev yaptığını ifade ederek Başkan Ünlü, "Toplum sağlığı için gece gündüz demeden çalışan, her şartta hastaları için büyük fedakarlıklarla emek harcayan, halka şifa dağıtan tüm tıp kahramanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Sizin hakkınız asla ödenmez, iyi ki varsınız. Sizlerin hakkının ve haklılığının anlaşıldığı, sağlık alanında yaşanan tüm sorunların çözüme kavuştuğu bir dönem diliyorum" dedi.

Öte yandan belediye ekipleri de diğer sağlık kurumlarını ziyaret ederek Belediye Başkanı Acar Ünlü adına çalışanların ve doktorların gününü kutladı.