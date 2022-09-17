İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Zeki Turan German geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Erzincanlı German’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Merhum German için bugün öğle namazını müteakip Buca Kurtluş Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından German askeri tören ile sonsuzluğa uğurlandı.

Tekne bakımı yapılan depoda yangın çıktı: 1 yaralı

Tekne bakımı yapılan depoda yangın çıktı: 1 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Zeki Turan German son yolculuğuna uğurlandı.

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