İzmir’in Buca ilçesinde vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Zeki Turan German son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir’in Buca ilçesinde vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Zeki Turan German son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Zeki Turan German geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Erzincanlı German’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Merhum German için bugün öğle namazını müteakip Buca Kurtluş Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından German askeri tören ile sonsuzluğa uğurlandı.
Cenazeye, askeri yetkililerin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze töreninin ardından German, Menderes Görece mezarlığına defnedildi.
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