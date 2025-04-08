Adıyaman Belediyesi’nin içme suyu istasyonu kurduğu Vartana Geçici Yaşam Merkezi’nde vatandaşların memnuniyeti her geçen gün artıyor.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve Adıyaman’ın en büyük konteyner yerleşkesi olan Vartana’da kurulan içme suyu istasyonu, bölgedeki yaşam şartlarının önemli ölçüde iyileştirdi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 20 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği seçim ziyareti sırasında Vartana’daki hemşerilerine verdiği sözü tutarak bölgede bir içme suyu istasyonunun kurulmasını sağladı. Özellikle kadınlar, yaşlılar ve çocuklar için suya erişimin kolaylaşması, günlük yaşamda büyük bir kolaylık sağladı.

Vartana Köyü Muhtarı Aziz Daşkol, "Başkanımız seçim döneminde bu konuda açık bir söz vermişti. Bu söz yerine getirildi. Yaşadığımız mağduriyet giderildi. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İçme suyuna erişimin sağlanmasıyla birlikte özellikle çocuklar da günlük hayatlarında rahatladı. Daha önce içme suyu temini için aileleriyle birlikte uzak mesafeleri yürümek zorunda kalan çocuklar, artık evlerinin önünden temiz ve sağlıklı suya ulaşabiliyor.