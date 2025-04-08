Antalya’nın Alanya ilçesinde, Rus uyruklu otizmli özel çocuklara hizmet veren özel spor salonunda spor eğitmeninin, otizmli çocuğu azarlayarak tokat attığı iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüleri tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz Aralık ayında olduğu öğrenilen olay, Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde hizmet veren özel spor salonunda yaşandı. İddiaya göre, Rus uyruklu otizmli çocuk, spor salonunda görevli olduğu öğrenilen A. M. tarafından sözlü ve fiziki şiddet eğilimine maruz kaldı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada hızla yayılmasının ardından spor salonuna, Alanya İlçe Spor Müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme başlatıldı.