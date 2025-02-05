İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 133’üncü toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir’in yapı stoku problemini halletmesi lazım. Tıpkı altyapı, ulaşım, trafik sorunu gibi. Öyle ya da böyle bu dönemde riskli binaların yenilenmesini sağlayacağız. Zor olabilir, sıkıntılı olabilir ama yapılması imkansız değil" dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 133’üncü toplantısı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde yapıldı. Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer yönetimindeki toplantıda, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu "Teknik Komite Misyon Belirleme Çalışması İlerleme Durumu" ve "Kemeraltı Araştırma Programı" başlıklı bir sunum yaptı. Toplantıda ayrıca İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz da "Hafıza İzmir" başlığında yapılan çalışmaları sundu.

Tugay: Türkiye’de ilk olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir için deprem konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek "Bayraklı ve Bornova’daki binalar dayanıklılık açısından tarandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın beraber geliştirdiği bir yöntemle, dışarıdan gözlemle ve basit testlerle bu tarama yapılıyor. Bununla beraber ’benim binamı kontrol eder misiniz’ diyen kişilerin binalarını da eklediğinizde 4 bin 100 civarında bina, depreme dayanıksız olarak değerlendirilmiş. Ama bizim kanunlarımıza göre bu şekilde karar veremiyorsunuz. Yapıların riskli olup olmadığını belirlemek için performans testleri var, kanuna göre onları yaptırmanız gerekiyor. Ancak bu bulgu büyük ihtimalle doğru. Gözlem ve basit testlerle elde edilen bulgunun doğru olma ihtimali çok yüksek. Bu binaların riskli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bina sahiplerine, orada oturan insanlara bunu bildirme kararı aldık. İlçe belediyelerine yazıldı. İlçe belediyeleri bina sahiplerine bildirecek, sonra da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanuna göre riskli yapı kararı alınıp alınmaması açısından performans testleri yapılacak. Testler kötü çıkarsa riskli yapı kararı verilecek. Ardından bu binaların 2 ay içinde boşaltılmasını ve sonra da yeniden yapılmasını isteyeceğiz. 4 bin 100 binada ortalama 10 hane olsa, bu 40 bin ev demek. Bunların yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi için bir süreç yürüteceğiz. Bu gerçekleştiğinde Türkiye’de bir ilk olacak, çünkü bugüne kadar böyle bir şey yapılmadı. Riskli olduğunu saptadığınız binaları uzaktan seyredemezsiniz. Mutlaka bir yenilenme ya da güçlendirme sürecine sokmanız lazım. Biz de bu süreci başlatacağız" dedi.

"Hangi bölgeye öncelikli bakmamız gerektiğini biliyoruz"

Zemin araştırmasının da sürdüğünü hatırlatan Tugay, "Zemin de önemli bir sorun. Hangi bölgeye öncelikli olarak bakmamız gerektiğini biliyoruz. Alüvyon zemin üzerine yapılmış olan yapılara daha dikkatli bakmalıyız. Bayraklı ve Bornova süreci ilerlerken bir taraftan da Karşıyaka’da, daha sonra Halkapınar civarında zeminin problemli olduğunu düşündüğümüz yerlerde bina envanter çalışması, binaların muayenesini yapacağız. Öyle ya da böyle bu dönemde bu binaların yenilenmesini sağlayacağız. Zor olabilir, sıkıntılı olabilir ama yapılması imkansız değil. İstanbul’da ‘yarısı sizden, yarısı bizden’ diye hükümetin yapmış olduğu bir çalışma var. Bu, İzmir’de rahatlıkla olabilir. Koruma plan notu gibi kararları yeniden alabiliriz, emsal artışlarını kullanabiliriz. Onun dışında dışarıdan kaynak bulunabilir. İzmir’in yapı stoku ile ilgili konuyu halletmesi lazım. Tıpkı altyapı sorunu, ulaşım, trafik sorunu gibi" şeklinde konuştu.

"Gözle görülür bir düzelme var"

İzmir Körfezi’ndeki çalışmaların sonuç verdiğini açıklayan Başkan Dr. Cemil Tugay, "Son yapılan ölçümlerde değerler iyi çıktı. Hızla bir düzelme görüyoruz. Hiç öyle zannedildiği gibi kötüye giden bir şey yok. Gözle görülür bir düzelme var. Arıtma iyi çalışıyor. Nisan ayında 4. faz da bitecek. Dereleri ve Gediz’i biraz daha yakından inceleyeceğiz. Oralardaki kirletici deşarjları yakalayıp durduracağız. Körfez’in hiç kimsenin tahmin etmediği kadar hızlı temizleneceğini düşünüyorum" dedi.

"Kültür olmadan kalkınma olmuyor"

İzmir’in Avrupa Komisyonu’nun iklimle mücadele konusundaki çağrısına kabul edilerek AB üyesi kentler dışında "AB Şehirler Misyonu Etiketi" unvanını alan ilk kent olduğunu hatırlatan Tugay, 2030 sıfır karbon hedefine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını, enerji verimliliğiyle ilgili bir çalıştay yapacaklarını belirtti. Tugay, insan kaynağını çok önemsediklerini de ifade ederek, sanayi sitelerinde çalışan çırak çocuklarla ilgili çalışma başlattıklarını belirtti. Tugay, "Kültür olmadan kalkınma olmuyor. Gelişmeyi, kalkınmayı kültür eşliğinde sağlayabiliyorsunuz. Kültür sadece bu salonda konuşan insanlarla değil, sanayi sitelerinde çıraklık yapan çocuklarla da gelişecek. Kültürün bu şehrin bütün insanlarını kapsıyor olması lazım. Arkadaşlarımız kapı kapı gezip dezavantajlı mahallelerde ’sizin için ne yapabiliriz’ diye soruyor. Böyle bir yerel yönetim süreci yürüyor" diye konuştu.