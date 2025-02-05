Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Fahrettin Güçlü vefat etti.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Güçlü, yapılan müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. 71 yaşında hayata gözlerini yuman Kıbrıs Gazisi Fahrettin Güçlü’nün Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Güçlü’nün ailesi ve yakınları ile Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, Tarsus Soyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Çelik, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA