Bağcılar’da kentsel dönüşüm neticesinde 72 bina, 513 konut, 74 Ticari bağımsız birimden oluşan toplamda 587 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Yıkımda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız "6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıl geçti ama acısı hala içimizde. 11 ilimizi etkileyen felaket aslında bütün illerimizi etkiledi. Bu felaket bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor" dedi.

Bağcılar’da kentsel dönüşüm neticesinde 72 bina, 513 konut, 74 ticari bağımsız birimden oluşan toplamda 587 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Fatih Mahallesi’ndeki, Demircan Sitesi ve çevresinde riskli alanlar olduğu tespit edildi. Ardından Eylül 2024’te başlayan çalışmalar neticesinde tüm yapılar tahliye edilip tesisat kesimleri tamamlandı. Şubat 2025 tarihi itibari ile 21 bina Demircan Sitesi’nde 44 bina ise çevresinde olmak üzere toplamda 65 binanın yıkımı tamamlandı. Riskli alan kapsamında yer alan 8 blok, 597 konut bağımsız birim ve 79 ticari bağımsız birim olmak üzere toplamda 676 bağımsız bölüm TOKİ’nin hazırladığı mimari projeyle planlandı. Yapılan yeni binalarda deprem güvenliği, otoparklar ve sosyal alanları ile birlikte vatandaşların kullanımına sunulacak. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız beraberindeki heyet ile kentsel dönüşüm yapılan alana gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Yıldız, yetkililerden bilgi alarak projenin detayları hakkında konuştu.

"TOKİ aracılığıyla binaların yenilenmesine başlayacağız"

Fatih Mahallesi’nin 22 mahalle içerisinde yapı stoğunun en yoğun olduğu bölge olduğunu aktaran Başkan Yıldız "Bu yapı stokları genelde 1980-1990’larda yapılan binalardan oluşuyor. Bu sitede ise yaklaşık 72 binamız vardı. Burası 22 dönüm arazi üzerine kurulu büyük bir site. Daha önce 65 binanın yıkımını gerçekleştirmiştik. Son kalan 7 binanın da yıkımı yapılıyor. Burada 587 tane bağımsız bölüm vardı. Buradaki vatandaşlarla görüşerek, bakanlığımızın TOKİ aracılığıyla belediyemizin verdiği destek ile birlikte buradaki dönüşümü sağladık. Bağcılar’da ki en büyük sitelerden bir tanesi ve 40 yıllık binalardan oluşuyordu. Depreme hazır hale getirebileceğimiz sitelerin başında geliyordu. Bundan sonra da TOKİ aracılığıyla binaların yenilenmesine başlayacağız" şeklinde konuştu.

"6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıl geçti ama acısı hala içimizde"

Konuşmaları sırasında 6 Şubat’ta meydana gelen depremle ilgili de duygu ve düşüncelerini de ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız "6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıl geçti ama acısı hala içimizde. 11 ilimizi etkileyen felaket aslında bütün illerimizi etkiledi. Bu felaket bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. Bilim adamlarının da söylediği gibi İstanbul’da büyük bir deprem bekleniyor o yüzden binalarımızın hızlı bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. İstanbul’da ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoğu çok fazla. Herkes üzerine düşeni yerine getirdiği zaman bu işi hızlı bir şekilde yaparız" dedi.

"Riskli bir bina tespit ettiğimizde hemen vatandaşlarımızla irtibata geçiyoruz"

"Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi şehirlerimizin ihyası için kentsel dönüşüme çok önem veriyoruz" diyerek konuşmalarını sürdüren Yıldız, Bağcılar’da kentsel dönüşüm noktasında bir çok projeye imza atıyoruz. Son 10 yılda 4 bin 194 riskli binanın 4 bin 43 tanesini yeniledik. Riskli bir bina tespit ettiğimizde hemen vatandaşlarımızla irtibata geçiyoruz. Gerekli çalışmalar neticesinde riskli binanın dönüşümünü sağlamak için bakanlık ve belediye olarak vatandaşımızla el ele verip hep birlikte irade ortaya koyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yıkım yapılan alanda Bağcılara yakışır güzel bir görüntü bekliyoruz"

Binalarını dönüşüme veren hak sahibi Mehmet Aksu "Bu ada komple kentsel dönüşüme girdi. Burada yeni yaptığım 2 bina vardı onlarda kentsel dönüşüme girdi. Rezerv alanında verilen daireleri mantıklı olunca kabul ettik. Yıkım yapılan alanda Bağcılara yakışır güzel bir görüntü bekliyoruz. Vatandaşlarımız özellikle 1999’dan önceki eski binalar için kentsel dönüşüme girsinler. Çünkü önümüzde bir deprem gerçeği var. Bir an önce evlerini kentsel dönüşüme versinler" diye konuştu.