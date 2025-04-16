İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, önemli tarım merkezlerinden biri olan Menderes'te üreticilerle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile Menderes'in köylerini ziyaret etti. Tarım ve hayvancılıkta kente katma değer sağlayan köylerde üreticiyle buluşan Başkan Cemil Tugay, yaşanan sorunları dinledi, çözüm önerilerini sundu. Ziyaret kapsamında Başkan Tugay'ın ilk durağı Sancaklı Köyü oldu. Köy meydanında yurttaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Tugay, daha sonra Değirmendere Köyü'ne geçti.

“ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM”

Değirmendere Köyü’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a, köylüler tarafından yapılan keşkek ikram edildi. Ataköy ve Çamönü köylerini de ziyaret ederek köy sakinleri ile sohbet eden Başkan Tugay, kente en iyi hizmeti vermek için yola çıktıklarını belirterek zor bir yılı geride bıraktıklarını aktardı.

Yaşanan zorlukların bir kısmının ülkenin sorunlarından kaynaklı olduğuna değinen Tugay, “Yurttaşlarımıza daha fazla destek olmak için ne yapmamız gerekiyorsa, yapmaya hazırız. Elimizdeki imkanları zorlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göstermelik işler değil, kalıcı ve sağlıklı işleri, hızlı şekilde yapmak istiyoruz.

Göz boyayan insanlar olmadığımıza emin olun. Millet adına görev yapıyoruz. Size uzak olmak istemiyoruz. Bu tür ziyaretleri gerçekten ihtiyaçları yerinde görmek için yapıyoruz. Bana ihtiyacınız olduğunda ve beni çağırdığınızda, gelirim. Yeter ki 'Cemil Başkan sana ihtiyacımız var' deyin. İnsanlarımızın her sözü, her dileği bizim için önemli. Görev süremiz ne kadar olursa olsun, önemli olan insanların gönlünde bıraktığımız izler. Sizleri sevdiğim ve saygı duyduğum için bu göreve geldim.

Elimden gelenin en iyisini yapacağım. İzmir güzel bir kent. Hep birlikte çaba göstererek, sahip çıkarak, birbirimize yol göstererek, çok daha güzel günlerin yaşanmasını sağlayacağız” dedi.

“ÜLKENİN AYDINLIK GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Bir yandan ülkenin aydınlık geleceği için de mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Tugay, “Bu ülkenin güzel insanları, birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye sahip çıktıkları zaman altından kalkamayacağımız sorun olmaz. Hakkın, iyiliğin, adaletin ve doğruluğun bu ülkede hakim olmasını sağlamamız lazım. Bunun bir parçası belediye hizmetidir. Bir parçası siyasettir. Ama önemli kısmı büyük Türk milletinin vicdanıdır. Biz o vicdanı temiz insanlar olarak, buralarda var olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız, insanlarımız, sahip olduğumuz değerler çok kıymetli. Ülkesini, halkını seven, çocuklarının geleceğini düşünen, adalet isteyen insanların desteğini bekliyoruz. Sizleri yürekten sevgi ve saygı ile kucaklıyorum” diye konuştu.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de her zaman yurttaşın yanında olduklarını belirterek, ilçeye en iyi hizmeti sunmak adına çabaladıklarını aktardı.

Ataköy’de köylüler Başkan Tugay’a Latince Güzel Sözler Antolojisi'ni hediye etti. Çamönü Köyü’nde Naile Karadeniz Ortaokulu’nun bahçesinde oynayan öğrencileri görüp yanlarına giden Tugay, çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı.