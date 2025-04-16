Antalya’da kavga ihbarına giderken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Esat Koyuncu (51), memleketi Adana’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün, gece saatlerinde Antalya Konyaaltı’nda lüks bir sitede meydana gelen kavga ihbarına giden Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru Esat Koyuncu kalp krizi geçirdi. Meslektaşlarının durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koyuncu, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Koyuncu için dün görev yaptığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Koyuncu’nun cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Adana’ya getirildi.

Şehidin naaşı bugün öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında şehit polisin eşi Birgül, kızı Azra (18), oğlu Buğra (22) ve babası Cemil Koyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.