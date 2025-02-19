İYİ Partili Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Şaban Güdem’in belediye hakkında yaptığı paylaşımlara cevap vererek, "Biz senin gibi arkadaşlarımızın üstünü çizerek böle böle değil, yeni arkadaşlar kazanıp büyüye büyüye geldik" dedi.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Şaban Güdem, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Osmaneli Belediyesi’ne ilişkin bir dizi eleştirilerde bulundu. Osmaneli Belediyesi’ni şeffaf olmamakla itham eden Şaban Güdem’e cevap geçikmedi. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yaptığı açıklamada, "Bize belediyeden 100 tane AK Parti’liyi mali sıkıntılardan ötürü çıkarmışız diye saldırmış. Biz belediyeden Osmanelililere fayda sağlamayanları çıkardık. Bunlar sizin partinizdense bunu bilemem. Zaten başka partili birini de belediyeye almamışsınız. Asıl soru sende o zaman belediye meclis üyesi ve parti ilçe başkanıydın, bu kadar adama işe gelmeden yattığı yerden maaş verilirken neredeydin? 40 milyon TL belediye borcu demişsin. Bu belediyenin piyasaya borcuydu. Şirketin piyasa borcu ve SGK - Maliye borcu bu rakama dahil değildi. Bilecik medyasına kadar verdik rakamları detaylı anlattık. Satılan yerler demişsin evet bu yerleri satarak sizin fazladan çalıştırdığınız 100 kişinin tazminatını ödedik. Personel tasarrufundan elde ettiğimiz kar ile de 6 aydır ayda 4 milyon olarak senden kalan borçları ödüyoruz" dedi.

"Ramazan ayında günlük 300 kişilik et yemeğini gelen geçen AK Parti’liyi yedirirsen tabi ki zarar eder"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun açıklamasının devamında, "İçmeler demişsin. İçmeler, kreş, oteller, lokum üretim tesisi. Bu ticari işletmelerde çalışanların hepsi belediye üzerinden maaş alıyorlardı. Ticari işletmelerin hepsini belediyeden ayırdık. (Yani işletmeler zarar etse maaşları ödeyemeyiz.) Bu şekilde belediye bütçesini de 60 kişilik maaştan kurtardık. Yani 100 + 60 = 160 kişilik maaş tasarrufu yaptık bu da ortalama aylık 9 milyon tasarruf demek. İçmeler gerçekten zarardı. 5 sene boyunca her Ramazan ayı günlük 300 kişilik et yemeğini AK Parti binasına gönderirsen gelen geçen AK Parti’liyi yedirirsen tabi ki zarar eder. Bunlar olurken sen ilçe başkanıydın engel olmadın. Bu kayıplar Osmanelililerin kaybıdır. Geldiğimiz günden beri hiç particilik yapmadım. Gelen giden tüm Osmanelililer buna şahittir, hatta bu yüzden kendi partili arkadaşlarımızla kötü olduğumuz olmuştur. Sonuç olarak, biz senin gibi arkadaşlarımızın üstünü çizerek böle böle değil, yeni arkadaşlar kazanıp büyüye büyüye geldik" ifadelerini kullandı.