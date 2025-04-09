Patnos ilçe merkezinde güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir oluşturma hedefiyle yürütülen dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle çarşı merkezinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binaların yıkımı, Patnos Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleşiyor.

Patnos Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve şehir estetiğini ön planda tutarak dönüşüm sürecini titizlikle yürütüyor. Yapılan istişareler sonucunda, dönüşümün hem güvenli hem de ekonomik olarak faydalı bir şekilde tamamlanması amaçlanıyor.

Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, devam eden dönüşüm çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, şehirdeki riskli yapıların yıkımı ve yerine modern yapılar inşa edilmesi sürecinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Başkan Taşkın, dönüşüm çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Patnos’umuzun geleceği için büyük bir dönüşüm hareketi içerisindeyiz. Özellikle çarşı merkezimizde yıllardır ayakta duran ancak artık ekonomik ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu süreci vatandaşlarımızla birlikte yürütüyor, onların öneri ve beklentilerini dikkate alarak en doğru adımları atıyoruz. İlk olarak çarşı merkezindeki kaldırım, ara refüj ve asfaltlama işlerinden başladık. Şimdi de Peynirciler çarşısı olarak adlandırdığımız bölgeyi yıkıp yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için modern bir çarşı inşa etmek için kolları sıvadık. Dönüşüm, sadece binaların yıkılıp yeniden yapılması değil; şehrimizin güvenliğini, estetiğini ve yaşam kalitesini artırmak adına gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir projedir."

Başkan Taşkın, dönüşüm sürecinin sadece çarşı merkeziyle sınırlı olmadığını, Patnos’un farklı bölgelerinde de riskli yapıların tespit edilerek dönüşüme alındığını ifade etti. Yeni projelerle birlikte yeşil alanların artırılacağı, otopark sorununun çözüleceği ve modern mimariyle inşa edilecek yapıların şehre değer katacağı vurgulandı.