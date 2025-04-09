Sırbistan’da gerçekleştirilen ISF U15 Gymnasiade yarışlarına katılan Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcusu Ahmet Çınar Bakkal, elde ettiği derece ile gümüş madalya kazandı.

ISF U15 Gymnasiade yarışları, 4-14 Nisan tarihleri arasında Sırbistan’ın Zlatibor kentinde düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından genç sporcuların katıldığı organizasyonda, 4 para spor branşı da dahil olmak üzere toplam 25 farklı spor dalında müsabakalar düzenlendi. Bu büyük organizasyona Eskişehir’den katılan Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcusu S9 para yüzücüsü 11 yaşındaki Ahmet Çınar Bakkal, 50 metre sırtüstü yarışında 36,68 derecelik yarışı ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği dereceyle adını tarihe yazdıran Ahmet Çınar Bakkal, Eskişehir’in ve Türkiye’nin gururu oldu.

Ahmet Çınar Bakkal ve Antrenörü Mehmet Bayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye kendilerine her zaman destek olduğu için teşekkür etti.