Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi’nin iş birliğinde düzenlenen hayır çarşısına katıldı.

Geliri ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılacak olan hayır çarşısında, kadınların el emeğiyle hazırladığı birçok ürün satışa sunuldu. Hayır çarşısı alanını gezerek üretici kadınlarla sohbet eden Başkan Subaşı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayır çarşısının gelirinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Subaşı, "Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi’nin ortaklığında, geliri tamamen ihtiyaç sahiplerine aktarılmak üzere düzenlenen hayır çarşısına bizler de katkı sağlayarak hem üretici kadınların hem de vatandaşlarımızın yanında olmayı amaçladık. Yarın akşam saatlerine kadar Şadırvan mevkisinde devam edecek hayır çarşısına tüm vatandaşlarımızın destek vermesini bekliyoruz" dedi.