Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklara el yıkamanın önemi anlatılırken, eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşandı.

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hastane içerisinde kurulan stantta, Enfeksiyon Kontrol Komitesi hemşireleri ve doktorlar tarafından çocuklara el yıkamanın önemi anlatıldı. Etkinlikte çocuklar, palyaço gösterileri ve çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlenirken kendilerine hediyeler de verildi.

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Demir, "Bugün, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü. Biz de 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında hastanemizde bir etkinlik düzenledik. 2008 yılından beri 15 Ekim bütün dünyada Dünya El Yıkama Günü olarak kutlanmakta. Bugünün anlamına dikkat çekmek için hastanemizde hem çocukların eğlenebileceği hem de el yıkamanın önemine dikkat çekebileceğimiz bu etkinlik kapsamında bir takım faaliyetler düzenlendi. El yıkama aslında çok basit ama etkili bir hijyen sağlama yöntemi. Birkaç saniyemizi ayırarak su ve sabunla birçok enfeksiyon hastalığının önlenmesine katkı sağlayabilecek bir faaliyet. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre enfeksiyon hastalıklarının, ishallerin, solunum yolu hastalıklarının yüzde 30’a kadar önlenmesinde el yıkama önemli bir noktada. Bu anlamda biz de su ve sabunla birkaç saniyemizi ayırıp el yıkamanın önemine dikkat çekerek hem çocuklarımızın hem erişkinlerin, özellikle sağlık çalışanlarının ve yaşlıların bu tarz enfeksiyon hastalıklarından korunmasına yönelik önemli bir farkındalık oluşturduk. Bu etkinlik kapsamında hastanemizdeki hasta çocukları, hasta yakınlarımızın çocuklarını da dahil ederek hem onların eğlenmesine vesile olduk hem de el yıkamanın önemini, bilincini kavratmaya çalıştık" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Nurhan Açıkdilli, farkındalık etkinliğini çok beğendiğini belirterek, "Çocukların bilinçlenmesi çok güzel oldu. Hem eğlendiler hem de hijyen konusunda bilgi sahibi oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan 11 yaşındaki Miraç Çiçek ise "Bugün elimizi yıkamayı ve neden yıkamamız gerektiğini öğrendik. Güzel oyunlar oynadık, çok eğlendik ve mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fatih Demir, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.