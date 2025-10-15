Bilecik’te 32 okul öncesi öğretmeni "Orman Pedagojisi" projesi kapsamında eğitimi aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ana Okulu’nun başvurusuyla hayata geçirilen "Orman Pedagojisi Eğitici Eğitimi" projesi kapsamında öğretmenler doğayla iç içe eğitim yöntemlerini öğrenme fırsatı buldu. Bir kalkınma ajansı ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle nisan ayında uygulamaya konulan proje çerçevesinde, il genelinde 32 okul öncesi öğretmeni hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak düzenlenen teorik eğitimlerin ardından 6 haftalık portfolyo sürecini başarıyla tamamladı. Eğitim sürecinin sonunda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ajansın İl Koordinatörü Banuçiçek Özalp ve Şube Müdürü Zekai Çobandere tarafından öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi.

Proje sayesinde okul öncesi öğretmenlerinin doğa temelli eğitim yaklaşımını sınıflarına taşıyarak çocuklarda çevre bilinci ve doğa sevgisinin artırılması hedefleniyor.