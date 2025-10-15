Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde, öğrencilerin okul çıkış saatlerinde yaşadığı ulaşım aksaklıklarını gidermek amacıyla servis saatlerinde düzenleme yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, Bayırköy’den kalkış saatleri 07.30, 09.00 ve 13.45 olarak belirlenirken, Bilecik’ten dönüş saatleri ise sırasıyla 08.05, 12.00 ve 16.15 olarak güncellendi. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için belediye öğrenci servis saatlerinin yeniden planlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin taleplerini dikkate alarak servis saatlerinde düzenlemeye gittik. Yeni uygulamanın ulaşımda kolaylık sağlayacağına inanıyoruz" dedi.