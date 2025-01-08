Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve görüşlerini dinleyen Başkan Subaşı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte ziyareti gerçekleştiren Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verirken, gelen talepleri dinledi.

Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Subaşı ve beraberindekilere teşekkür etti.