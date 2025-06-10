Elazığ’ın ulaşımında kalite standartlarının yükseltilmesini hedeflediklerini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlları, "Bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı olarak başlattığımız yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Elazığ Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını daha konforlu hale getirmek, ulaşımda güven ve kaliteyi artırmak için kent genelinde asfaltlama hamlesini sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İtfaiye Kavşağı’nda yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Seyda Molla Bahri Bulvarı, Tahir Şaşmaz Caddesi ve Fikret Memişoğlu Caddesi’ni birbirine bağlayan önemli geçiş noktası İtfaiye Kavşağı’nda başlatılan yol yenileme çalışmaları doğrultusunda ekipler, freze asfalt kazıma makinesi ile deforme olan yolun asfalt sökümü gerçekleştirerek finişer asfalt serme makinesiyle de bitümlü sıcak karışım (BSK) binder asfalt serimi yapıyor. Kent genelinde asfaltlama hamlesi başlatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, saha incelemelerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları, İtfaiye Kavşağı’nda yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları; "Aziz şehrimizin ulaşımında kalite standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı olarak başlattığımız yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde kent içi trafik akışının daha sürdürülebilir ve konforlu hale geldiğini görüyor, vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.