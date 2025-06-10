HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen gemisine uluslararası sularda yapılan müdahaleyi ve gemide bulunan insan hakları aktivistlerinin İsrail güçlerince alıkonulmasını kınadı.

Bu saldırının tıpkı 2010 yılında Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı gibi İsrail’in insan haklarına, uluslararası hukuka ve en temel insani değere karşı pervasız ve saldırgan tutumunun yeni bir tezahürü olduğunu belirten HAK-İŞ Başkanı Aslan, dünya sustukça, zulmün büyüdüğünü ve insanlık onurunun ayaklar altına alınmaya ettiğini ifade etti. Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen gemisine uluslararası sularda yapılan müdahaleyi ve gemide bulunan insan hakları aktivistlerinin İsrail güçlerince alıkonulmasını şiddetle kınadığını dile getiren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Bu insanlık dışı saldırı, katil İsrail’in yıllardır Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik zulüm ve etnik temizlik politikasının bir devamıdır. Sivil yerleşim alanlarının bombalanması, kadınların ve çocukların katledilmesi, gıda ve ilaç girişinin engellenmesi, hastanelerin ve okulların hedef alınması, açıkça bir savaş suçu, açıkça bir soykırımdır. Bugün Gazze, modern dünyanın gözleri önünde adeta bir toplama kampına dönüşmüştür. Gazze halkı aylardır abluka, bombalar, açlık ve yokluk altında yaşam mücadelesi vermektedir. Bebeklerin açlıktan hayatını kaybettiği, insanların enkaz altında susuzluktan öldüğü, temel yaşama hakkının sistematik olarak gasbedildiği bir coğrafyada, Siyonist İsrail’in bir avuç vicdan sahibi insanın taşıdığı yardım malzemesine bile tahammül edemediği bir kez daha açık bir şekilde görülmüştür. Madleen gemisine uluslararası sularda yapılan saldırı insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı, tıpkı 2010 yılında Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı gibi, Siyonist İsrail’in insan haklarına, uluslararası hukuka ve en temel insani değere karşı pervasız ve saldırgan tutumunun yeni bir tezahürüdür. Dünya sustukça, zulüm büyümekte ve Siyonist İsrail insanlık onurunu ayaklar altına almaya devam etmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Madleen gemisinde bulunan 12 insan hakları savunucusunun bir an önce serbest bırakılmasını, gemideki insani yardım malzemelerinin Gazze halkına ulaştırılmasını, uluslararası toplum ve kuruluşların bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bu vahşete artık ‘dur’ demesini istiyoruz. Mazlum Filistin halkının haklı davasında yanında olduğumuzu ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."