İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, çeşitli proje ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunmak üzere Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Hamamcı, ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yağcı’yı makamında ziyaret etti. İnönü Belediyesi tarafından ilçede yapımı devam eden ve yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunan Başkan Hamamcı, oldukça verimli geçtiği belirtilen ziyaretler sonrası İnan ve Yağcı’ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ankara temaslarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan’ı makamında ziyaret ederek sürdüren İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi.