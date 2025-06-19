Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Ordu Millet El Ele" konseri, Kütahya’da büyük beğeni topladı. Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Kütahya Valisi Musa Işın da katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletle kaynaşmasını ve milli birlik ile beraberlik duygularının güçlendirilmesini amaçlayan etkinlik, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Askeri bando tarafından seslendirilen seçkin eserler, salondaki davetlilere coşku dolu ve unutulmaz anlar yaşattı.

Programa; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür ve çok sayıda davetli katıldı.

Konserin ardından Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu mensuplarına teşekkür ederek, sergiledikleri anlamlı ve etkileyici performanstan ötürü takdirlerini iletti. Bu tür etkinliklerin, ordu ile millet arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini vurgulayan Vali Işın, bando personeline günün anısına hediyeler takdim etti.