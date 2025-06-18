Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, saha gezilerinin kesintisiz olarak devam ettiğini ifade etti.

Başkan Sekmen, Cumhuriyet Caddesindeki esnafları ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Hemşehrilerimizle selamlaştık, hasbihal ettik. Şükrün esaslı nimet olduğunu bilen ince ruhlu hemşehrilerimle her daim bir ve beraberiz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve sıcak sohbetleri bizim için paha biçilemez. Vakurlu ve hamiyetperver esnafımıza Cenab-ı Hak, bol ve bereketli kazançlar ihsan eylesin. Lalapaşa Mahalle’mizde Adalet Bakanlığımıza bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu Satış Mağazası’nı ziyaret ettik. El emeği, göz nuru ürünleri yerinde görme imkânı bulduk. Topluma fayda sağlayan, üretimi teşvik eden ve meslek kazandırmayı amaçlayan bu kıymetli projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.