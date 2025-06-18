Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel ihtiyaçlı bireylerin iş hayatına etkin katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Destekli İstihdam Projesi kapsamında başvuruları almaya başlamıştır. Proje kapsamında serebral palsili, otizmli, down sendromlu ve diğer zihinsel ya da duygusal engelli bireylerin istihdam sürecine katılımı hedeflenmektedir.

Proje ile yalnızca bireylerin istihdamı değil; aynı zamanda işverenlerin bu süreçte desteklenmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılara uygun iş ortamlarının oluşturulması ve işbaşı süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi için gerekli rehberlik hizmetleri İŞKUR tarafından sağlanacaktır.

Kendi işini kurmak isteyen engelli bireyler için İŞKUR tarafından sağlanan hibe desteği tutarı 400 bin TL’den 580 bin TL’ye yükseltilmiştir. Bu kapsamda; engelli girişimciler için hazırlanan projelere kuruluş işlemleri desteği, işletme gideri desteği ve kuruluş desteği başlıklarında toplam 580 bin TL’ye kadar hibe sağlanacaktır.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından da yürütülen bu program kapsamında, iş kurmak isteyen engelli bireyler için 580 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacaktır. 2025/2. Dönem Proje Başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır. Son başvuru tarihi 27 Haziran 2025 olarak belirlenmiştir.

Engelli bireylerin bu destekten faydalanabilmeleri için başvuru sırasında aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: İŞKUR’a kayıtlı olmak, sağlık kurulu raporu ile en az yüzde 40 oranında engelli olduğunu belgelemek, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli olmamak, Girişimcilik eğitim programını tamamlayarak sertifika almış olmak.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapılmakta olup, elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmemektedir. İŞKUR, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirme ve engelleri kaldırma vizyonuyla yürüttüğü bu projelerle, hem özel ihtiyaçlı bireylerin üretkenliğini artırmakta hem de toplumsal farkındalığın gelişimine katkı sağlamaktadır. Proje başvuruları ve detaylı bilgiye www.iskur.gov.tr ve www.engelsiz.iskur.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.