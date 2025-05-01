Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurumspor kırmızı çizgimizdir" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

Başkan Sekmen sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, sözlerine şöyle devam ett, "Hakem hatalarıyla başlayan, PFDK kararlarıyla devam eden, Erzurum kamuoyunda infiale yol açan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Erzurumspor’umuzun hakem hatalarıyla başlayan karşılaştığı ağır yaptırımlar, yalnızca sportif bir karar değildir; bu, Erzurum halkının emeğine, inancına ve dik duruşuna yönelmiş büyük bir haksızlıktır. Bir şehri ayakta tutan ortak sevinçlerimiz, ortak mücadelelerimizdir. Erzurumspor bu şehrin ortak vicdanıdır. Bizler şehrimizde spora ve sporcuya yönelik yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürürken; 20 adet futbol sahası, alttan ısıtmalı antrenman alanları ve modern tesislerle Erzurum’u sporun merkezi haline getirirken, aynı zamanda gözbebeğimiz olan Erzurumspor’un layık olduğu yerlerde mücadele edebilmesi için her türlü desteği vermekteyiz. Bu cezalar açıklandığı andan itibaren kulübümüzün haklarını korumak adına ilgili mercilere gereken çağrıları yaptık. Bütün süreci kulüp yönetimimizle birlikte başından beri yakından takip etmekteyiz. Futbolcularımızın alın terinin, taraftarlarımızın duygularının, tüm Erzurumsporluların sevdasının ve coşkusunun teminatı olarak; hiçbir şahsın, kurumun ya da egonun bu kulübü hak etmediği bir muameleye maruz bırakmasına asla müsaade etmeyiz. Erzurum halkı adalet ister. Biz bu sesi yükseltmeye ve bu yanlışa karşı durmaya kararlıyız. Hukuki süreçleri ve yapılan tüm itirazları takip ediyor; kulübümüze yapılmış gibi görünen ama aslında tüm Erzurum’a yöneltilmiş bu haksızlıktan dönülmesi için yetkilileri adil ve tarafsız davranmaya davet ediyoruz. Göz göre göre yapılan haksızlığa karşı susmak, bu şehre haksızlık olur. Sessiz kalmadık, kalamayız, kalmayacağız! Şehrimizin markası olan şanlı Erzurumspor’umuzun, başkanının, yönetiminin, hocasının, futbolcularının ve cefakar taraftarlarının arkasındayız. Adaletin tecelli etmesi ve verilen cezaların gözden geçirilmesi için gerekli tüm adımları sonuna kadar destekliyoruz.

Sporun ruhunu korumak, adaleti tesis etmek ve bu şehrin onurunu savunmak hepimizin boynunun borcudur. Erzurumspor yalnız değildir"